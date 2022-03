Șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov a anunțat duminică asaltul iminent asupra orașului Odesa, în sud-vestul Ucrainei.

„Rusia intenționează să debarce trupe în regiunea Odesa, Ucraina este pregătită. Forțele ruse au plănuit să facă acest lucru în urmă cu câteva zile, dar vremea i-a întors din drum și s-au retras în Crimeea ocupată de ruși”, susține Oleksiy Danilov, potrivit The Kyiv Independent.

În plus, acesta susține că Rusia dezvoltă o operațiune specială pentru „deghizarea” soldaților din Belarus în soldați ruși, să îi îmbrace în uniforme rusești și să fie trimiși în Ucraina, în planul de a-și mări numărul trupelor.

Russia is developing a special operation in which they plan to disguise Belarusian soldiers in Russian uniforms and send them to Ukraine, NSDC Secretary Alexei Danilov said.



"if we find Belarusians here they will have the same resistance as Russians have today" Danilov said.