Aproape 30.000 de oameni au trecut prin fața Porții Brandenburg, simbolul germanilor pentru împărțirea Germaniei de Est și de Vest, după Al Doilea Război Mondial.

În timpul Razboiului Rece, Poarta Brandenburg se afla chiar pe granita dintre Est si Vest, devenind simbolul unui oraș divizat. a devenit un simbol al unui oras divizat.

Divizarea Germaniei, și a Berlinului în Berlinul de Est și Berlinul de Vest, a marcat prima criză majoră a ceea ce a însemnat Războiul Rece.

La 12 iunie 1987, preşedintele american Ronald Reagan a sosit în Berlinul de Vest și a ținut memorabilul discurs în faţa Porţii Brandenburg, când a rostit cuvintele care au intrat în istorie: "Domnule Gorbaciov, dărâmaţi acest zid!".

De la Caderea Zidului Berlinului, Poarta Brandenburg a devenit simbolul Berlinului reunificat.

