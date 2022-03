UPDATE 10.40 - Cele șase culoare umanitare au fost deschise, anunță Ministerul rus al Apărării, transmite Nexta pe Twitter. Potrivit presei, civilii din Harkov ajung în Rusia, cei din Kiev în Belarus, doar cei din Mariupol și Sumi au două opțiuni, spre alte orașe ucrainene și spre Rusia.

Mariupol: Traseul 1 - Novoazovsk, Taganrog, Rostov-pe Don (Rusia), apoi pe calea aerului, rutier sau feroviar către o destinație aleasă sau un loc de deținere temporar;

Traseul 2 - Portivske, Mangush, Republica, Rosivka, Bilmak, Polohi, Orehiv, Zaporizhzhya (Ucraina);

Harkov: Nekhoteyevka, Belgorod (Rusia), apoi pe calea aerului, rutier sau feroviar;

Sumi: Traseul 1 - Sudzha, Belgorod apoi cu orice transport; Traseul 2 - Sumy, Golubivka, Romny, Lokhvitsya, Lubny, Poltava (Ucraina);

Kiev: Hostomel, Rakivka, Sosnovka, Ivankiv, Orane, Cernobîl, Gden\", Gomel (Belarus), apoi cu avionul în Rusia, potrivit BBC.

UPDATE 8:50 Oficialii ucraineni au distribuit imagini cu o unitate specială a forțelor armate ucrainene care a distrus mai multe tancuri rusești aflate într-un sat aflat la aproximativ 48 de kilometri de Kiev.

UPDATE 8:30 Trupele ruse au continuat să lanseze lovituri cu rachete și artilerie asupra zonelor populate din Ucraina, relatează Ukrinform, care citează o postare de pe Facebook a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit sursei citate, trupele rusești folosesc rețeaua de aerodromuri din Republica Belarus pentru a efectua atacuri aeriene asupra Ucrainei. Ocupanții încalcă, astfel, regulile dreptului internațional umanitar, trăgând asupra civililor, inclusiv în zona „coridoarele verzi”, luând ostatici femei și copii, atacând, în continuare, zonele rezidențiale ale orașelor și creând artificial o criză umanitară în teritoriile ocupate.

Orașul Irpin se află, în continuare, fără energie electrică, apă și căldură de mai bine de trei zile. Găsirea unor surse de hrană a devenit și ea deficitară. Rușii le-ar fi interzis locuitorilor să-și părăsească casele.

UPDATE 7:30 Armata rusă va opri focul și va deschide coridoare umanitare în mai multe orașe ucrainene, inclusiv în capitala Kiev, luni, la ora 10.00, ora Moscovei (9.00 ora României), a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de Interfax.

Aceste coridoare, care vor fi deschise și în orașele Harkov, Mariupol și Sumî, sunt create la cererea personală a președintelui francez Emmanuel Macron și având în vedere situația actuală din aceste orașe, a precizat sursa citată.

UPDATE 6:50 O explozie puternică s-a produs la un depozit de petrol din Lugansk.

Reports: Closer video of the burning in #Lugansk. It appears it is an oil depot, some suggest it has not been used in a while. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ukawQKsfJ6