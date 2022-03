Potrivit presei ucrainene, un singur oraș este evacuat în prezent - Irpin, lângă capitala Kiev. Este vorba de aproximativ 2.000 de persoane care au părăsit orașul în ultimele două ore, anunță Nexta, într-un mesaj pe Twitter.

According to the #Ukrainian media, only one city, #Irpen, near #Kyiv, is currently being evacuated, where fighting has been going on for six days. About 2,000 people left the city in two hours. pic.twitter.com/amezTYXXJL