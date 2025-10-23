UPDATE 09:15 - Rusia atacă Kievul pentru a doua noapte la rând. Sunt cel puţin şapte răniţi

Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate, relatează Ukrainska Pravda.

În cursul serii, fusese emisă o alertă pentru a avertiza locuitorii capitalei cu privire la un posibil atac cu rachete în timpul nopţii.

Şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Timur Tkacenko, a declarat că drone ruseşti au avariat mai multe locuinţe şi clădiri, printre care o grădiniţă.

„Şapte persoane au fost rănite în capitală după atacul inamic din această seară. Cinci dintre ele au fost spitalizate. Două primesc tratament ambulatoriu”, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit primarului, în districtul Podilski au izbucnit incendii în trei clădiri rezidenţiale, au ars maşini în mai multe curţi, iar resturi au căzut lângă o sinagogă. În plus, unda de şoc a avariat ferestrele mai multor case, ale unei şcoli şi ale unei grădiniţe.

În districtul Obolon, unda de şoc provocată de doborârea unei drone a avariat ferestrele unei clădiri rezidenţiale.

Serviciul de Urgenţă al Statului a adăugat că, în cartierul Desnianski, o dronă rusă a lovit etajul 21 al unei clădiri rezidenţiale de 24 de etaje, fără a exploda însă.

Dând semne de frustrare, liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor: „Nu mi se părea că vom ajunge unde trebuie să ajungem. Așa că am anulat-o. Dar o vom face în viitor. Am avut discuții constructive. Dar nu au dus nicăieri. Pur și simplu nu au dus nicăieri”, a spus Trump.

El a sugerat, de asemenea, că sancțiunile ar putea fi ridicate dacă președintele rus ar fi dispus să coopereze în cadrul negocierilor de pace.

„Sperăm că (sancțiunile) nu vor dura mult”, a declarat el în Biroul Oval. „Sperăm că războiul se va încheia.”

Putin „nu a fost sincer”

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, sunt vizate de sancțiuni în încercarea de a afecta capacitatea Moscovei de a-și finanța mașina de război.

Aceste sancţiuni sunt impuse din cauză că Vladimir Putin nu a fost „nici sincer, nici onest la masa negocierilor”, a justificat, apoi, la Fox Business, secretarul Finaţelor, potrivit AFP. El a subliniat că liderul american este dezamăgit de starea actuală a negocierilor privind Războiul din Ucraina.

Măsura marchează o schimbare bruscă de direcție pentru Casa Albă, care a oscilat între a exercita presiuni asupra Moscovei și a adopta o abordare mai conciliantă, menită să asigure pacea în Ucraina. Abia săptămâna trecută, Trump părea dispus să amâne noi acțiuni împotriva Moscovei.