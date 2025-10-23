Trump: „Am anulat întâlnirea cu Putin! Nu mi s-a părut corect!”

„Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Pur și simplu nu mi s-a părut corect. Nu simțeam că vom ajunge unde trebuia să ajungem, așa că am anulat-o. Dar o vom face în viitor.”, a transmis Donald Trump, președintele SUA.

„ - Credeți că o altă întâlnire între președintele Trump și Vladimir Putin ar fi productivă? Și, în al doilea rând, credeți că este necesar un armistițiu înainte ca negocierile reale să înceapă?

- Ei bine, să începem cu a doua ta întrebare. Însuși președintele a fost foarte clar în acest weekend. Oprește-te unde ești.”, a anunțat Mark Rutte, șeful NATO.

„Oprește-te unde ești. Acesta este mesajul principal. Și din nou vom continua dialogul în această după-amiază. Eu sunt acolo să-l ajut (n.r. pe Donald Trump) să realizeze tot ceea ce poate face NATO, eu personal, ambasadorul, ce putem face noi toți pentru a-l ajuta să realizeze această viziune.”, a adăugat acesta.