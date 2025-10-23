Donald Trump: „Eu și cu Putin ne vom întâlni în viitor!”

Donald Trump se va întâlni, totuși, cu Vladimir Putin! Președintele SUA susține că simțea că nu va ajunge la niciun consens cu liderul de la Kremlin și a anulat întâlnirea de la Budapesta, dar a declarat că o astfel de întâlnire va avea loc „în viitor”.

Trump: „Am anulat întâlnirea cu Putin! Nu mi s-a părut corect!”

„Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Pur și simplu nu mi s-a părut corect. Nu simțeam că vom ajunge unde trebuia să ajungem, așa că am anulat-o. Dar o vom face în viitor.”, a transmis Donald Trump, președintele SUA.

„ - Credeți că o altă întâlnire între președintele Trump și Vladimir Putin ar fi productivă? Și, în al doilea rând, credeți că este necesar un armistițiu înainte ca negocierile reale să înceapă? 
 - Ei bine, să începem cu a doua ta întrebare. Însuși președintele a fost foarte clar în acest weekend. Oprește-te unde ești.”, a anunțat Mark Rutte, șeful NATO.

„Oprește-te unde ești. Acesta este mesajul principal. Și din nou vom continua dialogul în această după-amiază. Eu sunt acolo să-l ajut (n.r. pe Donald Trump) să realizeze tot ceea ce poate face NATO, eu personal, ambasadorul, ce putem face noi toți pentru a-l ajuta să realizeze această viziune.”, a adăugat acesta.