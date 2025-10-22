Liderul SUA a declarat ca nu vrea să-și piardă timpul cu Vladimir Putin, apoi, Rusia a anunțat că pune în scenă o nouă demonstrație de forță cu arme nucleare.

Rusia amenință SUA cu rachete balistice intercontinentale

„GENERAL: Astăzi, sub conducerea dumneavoastră, vor avea loc exerciții pentru managementul strategic de forțele nucleare. Îl las pe generalul Vladimir Gerasimov Valeriy Vasilyevich să dea ordinul de conduită, pentru exercițiu.

VLADIMIR PUTIN: Da. Bună ziua, camarazi. Astăzi am plănuit un exercițiu pentru controlul de forțele nucleare, așa cum v-a spus ministrul Apărării. Să începem să lucrăm.”

Este înregistrarea video publicată de Kremlin, în care Șeful Statului Major al armatei ruse îi dă raportul lui Vladimir Putin despre exercițiul major care a inclus lansări de rachete capabile să lovească Statele Unite. În momente cheie ale războiului din Ucraina, Putin a emis frecvent mesaje despre puterea nucleară a Rusiei, ca semnal de avertizare pentru Kiev și aliații săi din Occident. Noul avertismentul al lui Putin vine în contextul în care Trump a amânat întâlnirea cu liderul rus.

„ - Domnule președinte, întâlnirea cu Vladimir Putin a fost anulată sau amânată. Știți ce s-a întâmplat acolo sau vă va afecta decizia cu privire la trimiterea de rachete Tomahawk?

- Nu, nu. Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să-mi pierd timpul, așa că aștept să văd ce se întâmplă. Am făcut toate aceste acorduri de pace grozave. Toate au fost acorduri de pace, acorduri solide. Și am spus, mergeți pe linia de front și dați înapoi, mergeți acasă și toată lumea să-și ia puțin timp. Aveți două țări care se omoară una pe alta, două țări care pierd până la 5.000-7.000 de soldați pe săptămână. ”, a transmis Trump.

Decizia Casei Albe de a anula întâlnirea dintre Trump și Putin a venit după ce șeful diplomației SUA Marco Rubio a avut o discuție telefonică cu omologul său rus Serghei Lavrov. Potrivit unor surse, cei doi oficiali nu ar fi putut să se pună de acord cu modul în care se va termina războiul din Ucraina. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că întâlnirea dintre liderul Kremlinului și președintele SUA nu reprezintă o acum urgență.