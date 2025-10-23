Potrivit armatei lituaniene, un avion de luptă Su-30 și un avion de realimentare Il-78 au pătruns aproximativ 700 de metri în spațiul aerian al țării, unde au rămas timp de circa 18 secunde. Incidentul a fost calificat de autoritățile de la Vilnius drept o „încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei”, scrie Kyiv Independent.

Reacție diplomatică: Rusia, chemată la explicații

Președintele Nausėda a declarat că Ministerul de Externe al Lituaniei va convoca un reprezentant al Federației Ruse pentru a oferi explicații oficiale în legătură cu incidentul.

„Aceasta este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei”, a declarat acesta.