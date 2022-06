Primul oraș bombardat în cazul în care ar izbucni un război mondial va fi chiar Londra, capitala Marii Britanii dacă începe al treilea război mondial. Scenariul incredibil a fost prezentat de un aliat fidel al lui Putin - Andrei Guruliov, parlamentar rus și membru în Comisia de apărare, la canalul rus de stat Rossiya 1.

London is "first to be hit" if WW3 starts, says Andrey Gurulyov, Putin's close political ally.



But what about the families of Russian politicians and oligarchs who live in #London?

