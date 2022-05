Rusia a lansat sâmbătă patru rachete de croazieră în orașul-port sudic Odesa, potrivit administrației militare regionale a Ucrainei.

„Rușii continuă nu numai distrugerea fizică a infrastructurii regiunii, ci și presiunea psihologică asupra populației civile”, a declarat Comandamentul Operațional (Sud) al armatei ucrainene, relatează CNN.

Nu au fost raportate victime.

Administrația militară regională a postat, de asemenea, un videoclip cu dronă în care se arată lovirea unei nave de patrulare rusă în Marea Neagră. care pretinde să arate o lovitură împotriva unei nave de patrulare rusă în Marea Neagră.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX