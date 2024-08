Gardienii Revoluţiei din Iran şi-au dotat forţele navale cu noi rachete şi drone, a relatat vineri, 9 august, televiziunea de stat iraniană, în contextul în care tensiunile se intensifică în regiune, după asasinarea liderului politic al Hamas la Teheran, transmite vineri AFP.

Rachetele au capacităţi noi, mai ales un focos exploziv de mare putere.

"Un număr mare de noi rachete de croazieră antinavă au fost adăugate forţelor navale ale Gardienilor Revoluţiei, la ordinele liderului" lor, potrivit televiziunii iraniene.

Conform televiziunii iraniene, un total de 2.654 de sisteme militare, inclusiv rachete cu rază lungă şi medie, drone explozive, de luptă şi recunoaştere, precum şi unităţi de război electronic au fost integrate forţelor navale ale Corpului Gardienilor revoluţiei islamice.

"Dacă nu suntem capabili să înfruntăm inamicul în profunzimea mărilor şi oceanelor în orice moment şi să-l oprim la distanţă, vom întâmpina inevitabil probleme la frontierele noastre naţionale", a declarat generalul Hossein Salami, şeful Gardienilor revoluţiei.

"În lumea de astăzi trebuie să fii puternic pentru a supravieţui şi a fi în siguranţă; nu există cale de mijloc", a adăugat generalul, în cursul unei defilări la care a fost prezentat noul arsenal.

#IRGC said that its navy has new cruise missiles equipped with highly explosive warheads that are undetectable. pic.twitter.com/GXcp2VekYa