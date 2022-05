Rusia a „încălcat” armistițiul de trei zile promis pentru evacuarea civililor din uriașul complex siderurgic Azovstal. Comandantul militar de acolo face un apel la Zelenski

"Încă o dată, rușii au încălcat promisiunea de încetare a focului și nu au permis evacuarea civililor care continuă să se ascundă de bombardamente în subsolul uzinei. Oferiți posibilitatea de a ridica cadavrele soldaților, astfel încât ucrainenii să își poată lua rămas bun de la eroii lor. Răspundeți corespunzător unei situații critice în care inamicul nu aderă la nicio normă etică", a transmis Sviatoslav Palamar, comandant adjunct al Batalionului Azov. La cea de-a doua misiune de salvare, peste 350 de civili au fost duși în siguranță în regiunea Zaporojie. Evacuarea se face foarte greu din cauza dărămăturilor și a numărului mic de oameni care dau dărâmăturile la o parte. "În aceste momente, bombardamentul rușilor și asaltul asupra Azovstalului nu se opresc. Dar în continuare, civilii de acolo trebuie evacuați, femei, copii. Foarte mulți copii încă sunt acolo", a spus și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Misiunea lor devine și mai grea odată cu bombele rușilor care terorizează uzina-refugiu. Oficialii ucraineni cred că aproape 200 de civili sunt blocați în subteran. Organizația Națiunilor Unite anunță că un nou convoi merge să evacueze oamenii de acolo.

Kremlinul a negat că trupele rusești au pătruns în fabrica de oțel și susține că sunt formate coridoare umanitare pentru evacuarea civililor prinși. Vladimir Putin a declarat că militarii ucraineni care apără combiantul siderurgic ar trebui să se predea, iar Rusia oferă o trecere sigură a civililor blocați în Azovstal către Rusia. Bombardamentele rusești continuă în estul Ucrainei, dar și în Kiev, în centrul țării.

Video of the moment of yesterday's arrival. Trebukhiv, Kyiv region.



The missile was shot down in the air. pic.twitter.com/EJNZBuZffw — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 5, 2022

Regiunea Donbas este continuu lovită de ofensiva dură a rușilor, la fel și regiunea Harkovului.

The consequences of yesterday's arrival in the residential area of ​​Lyman. pic.twitter.com/3omqIZANxF — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 5, 2022

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite în urma exploziilor din orașul Kramatorsk din estul Ucrainei.

❗️Eyewitnesses report a strong explosion at the Energomashspetsstal plant in Kramatorsk. pic.twitter.com/aqmUTBWK0d — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 5, 2022

Yesterday's arrival at the oil depot in Makiivka. pic.twitter.com/4mp7pjvPSD — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 5, 2022

Fostul președinte american, George W. Bush l-a numit pe Zelenski „Winston Chirchill al vremurilor noastre”. Statele Unite și Germania nu sunt de acord să recunoască regiunile separatiste decretate de Putin și împotriva modificării granițelor Ucrainei.