Noul atac al lui Vladimir Putin vine după ce Wikipedia nu a șters informații despre război din ediția sa rusă care se abate de la narațiunea aprobată de Kremlin.

Vladimir Putin a anunțat proiectul Kremlinului în timpul unui dialog televizat cu Maxim Dreval, CEO-ul Znanie („Cunoaștere”), o fundație fondată în 2015 prin decret prezidențial și finanțată de statul rus. Aceasta are misiunea de a „îmbunătăți societatea civilă din Rusia” și proiectele din domeniul educației.

„Bineînțeles, informațiile importante obiective, în amănunt, care au fost colectate adecvat și cu pricepere (...) sunt la mare căutare. (...) Nu poți folosi Wikipedia din cauza calității informațiilor. Tocmai de aceea, pur și simplu nu poți folosi Wikipedia. Iar noi știm calitatea informațiilor de acolo”, a declarat Putin.

Putin is going to create a #Russian analogue of Wikipedia, because he is not satisfied with the fact that they write objective information about the invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/thi271J0PP