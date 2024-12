Rares Bogdan a reacționat după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis suspendarea emisiei postului Realitatea Plus timp de 10 minute. Într-o intervenție în direct, Bogdan a subliniat legătura profundă pe care o are cu Realitatea PLUS, descriind-o ca fiind familia sa, locul unde și-a construit cariera de-a lungul a 15 ani.