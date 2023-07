UPDATE 09.00 - Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de contraofensivă în cel puțin trei sectoare ale frontului și ar fi avansat vineri în zona Bahmut, notează Institutul pentru Studiul Războiului.

Oficiali militari ucraineni au declarat că forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe flancurile nordic și sudic al Bahmut.

Un blogger rus a afirmat vineri că forțele ucrainene au avansat în apropiere de Kurdyumivka și Andriivka, iar alți „milbloggeri” ruși au spus că forțele ucrainene au continuat atacurile terestre de-a lungul graniței dintre Donețk și regiunea Zaporojie în apropiere de Staromayorske (9 km la sud de Velyka Novosilka) și Urozhaine (9 km la sud de Velyka Novosilka).

UPDATE 08.00 - După atacul cu rachete asupra Dnipro, Rusia a bombardat azi-noapte regiunea Dnipropetrovsk. Forțele Moscovei au bombardat orașul Nikopol și comunitatea Marhanets, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, pe Telegram. Nu s-au înregistrat victime, potrivit guvernatorului.

Racheta S-200 a căzut în orașul Taganrog, aflat la 50 de kilometri de granița ucraineană. Armata lui Putin transmite că proiectilul a fost interceptat, însă resturile rachetei au căzut peste clădire. Rusia acuză regimul de la Kiev de atac terorist.

