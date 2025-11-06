UPDATE 10:30 - Avertismentul șefului NATO: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la Forumul NATO de la Bucureşti, că dialogul dintre Alinață şi industria de apărare este esenţial, pentru că ameninţarea venită din partea Moscovei nu se va încheia în momentul în care se va termina războiul din Ucraina, apreciind că blocul transatlantic trebuie să fie pregătit pentru „o confruntare pe termen lung”.

„Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran şi cu alţii. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiţi”, a subliniat șeful NATO, conform News.ro, în prezența președintelui Nicușor Dan, prezent și el la eveniment.

ȘTIREA INIȚIALĂ

”Inamicul a lansat un atac cu drone la scară largă asupra orașului Kameanske. Opt persoane au fost rănite. Mai multe incendii au izbucnit în oraș. Acoperișul și tavanele uneia dintre intrările unei clădiri cu patru etaje au fost parțial distruse”, a transmis Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare a Regiunii Dnipropetrovsk, pe Facebook.

De asemenea, infrastructura rutieră, o companie de transport și mai multe mașini au fost grav avariate.