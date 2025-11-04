”Inamicul a atacat cartierul Mykolaivka din districtul Synelnykove cu o rachetă și o dronă. O femeie de 65 de ani a fost ucisă. Opt persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Un băiat de 15 ani va fi tratat în regim ambulatoriu. O fetiță de cinci ani a fost spitalizată în stare critică, la fel ca și doi adulți. O cafenea, o casă și o mașină au luat foc. Douăsprezece case au fost avariate”, a transmis Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare a Regiunii Dnipropetrovsk, pe Facebook.

Potrivit oficialului, cartierul Vasylkivka a fost atacat cu o bombă teleghidată, mai multe mașini fiind avariate.

Tot în timpul nopții, rușii au folosit sisteme de lansare multiplă de rachete Grad și drone FPV pentru a ataca districtul Nikopol.

”Au lovit chiar și districtul Nikopol, precum și satele Marhanets și Pokrovske hromadas. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 43, 51 și 52 de ani au fost răniți. Toți vor fi îngrijiți acasă. O ambulanță a fost avariată”, a mai spus Haivanenko.

De asemenea, o dronă rusească a lovit mai multe instalații de infrastructură din Pavlohrad.

Șeful interimar al Administrației Militare a Regiunii Dnipropetrovsk a declarat că forțele aeriene ucrainenene au doborât nouă drone rusești deasupra regiunii Dnipropetrovsk.