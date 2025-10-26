UPDATE 21:58 - Rusia denunță "tentative" de sabotare a dialogului său "constructiv" cu Washingtonul

Rusia a denunțat duminică "tentative" de sabotare a dialogului său "constructiv" cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile după amânarea sine die a unui proiect de întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, transmite AFP.



"Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite", a declarat într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice, care desfășoară de vineri o suită de întâlniri cu responsabili ai guvernului american la Washington.

UPDATE 15:50 - Sancțiunile anunțate de președintele american Donald Trump asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil nu vor fi probabil suficiente pentru a paraliza mașinăria de război a lui Vladimir Putin, dar se anticipează a fi de mare ajutor UE pentru a scoate petrolul rusesc din blocul comunitar, scrie Politico.

Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunțat, duminică, agenția oficială de presă din Phenian, KCNA, fără a oferi detalii cu privire la calendarul acestor deplasări.

Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securității cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari.

UPDATE 12:20 - Putin a testat super racheta nucleară

Președintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina, relatează AFP.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

UPDATE 11:30 - Președintele SUA, Donald Trump, spune că nu intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin „decât dacă există o cale clară către un acord de pace” între Rusia și Ucraina. „Nu vreau să-mi pierd timpul. Am avut mereu o relație bună cu Putin, dar situația e foarte dezamăgitoare”, a spus Trump la bordul Air Force One. Casa Albă a precizat anterior că un eventual summit nu este complet exclus, dar ar trebui să aibă „un rezultat concret și pozitiv”, scrie Spotmedia.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse. În cartierul Obolonski, resturi de dronă au căzut pe o clădire cu 16 etaje, potrivit primarului Kievului, scrie Agerpres.

Atac devastator cu drone asupra Kievului

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, capitala Ucrainei a fost ținta unui nou val de atacuri aeriene. Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar aproape 30 au fost rănite, dintre care șapte sunt copii.

Exploziile s-au produs în jurul orei 2:35, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost imediat activate. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că o clădire de nouă etaje din districtul Desnianskyi a fost lovită direct, iar un alt imobil de 16 etaje a fost cuprins de flăcări. Imaginile difuzate pe rețelele sociale surprind incendii violente și echipe de intervenție care acționează printre dărâmături.

Kyiv mourns after another tragic night of Russian attacks, claiming 3 lives and injuring 27, including 6 children, in Desnianskyi District, where debris struck a 9-story residential building. Five were rescued from another damaged building nearby. In Obolonskyi District, drone… pic.twitter.com/8noCD0y9jf — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 26, 2025

Lituania închide frontiera cu Belarus

Pe fondul noilor incidente aeriene, Lituania a anunțat închiderea ultimelor două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, măsură însoțită de suspendarea temporară a zborurilor de pe aeroportul din Vilnius.

Decizia vine după un nou incident cu baloane provenite din Belarus, care ar fi transportat țigări de contrabandă, potrivit autorităților de la Vilnius. Premierul Inga Ruginienė a declarat că este a patra încălcare a spațiului aerian lituanian în decurs de o lună. Belarus, condus de Aleksandr Lukașenko și considerat un aliat apropiat al Moscovei, respinge acuzațiile privind provocările aeriene.

Trump refuză o întâlnire cu Putin fără perspective de pace

În plan diplomatic, președintele american Donald Trump a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin „decât dacă există o cale clară către un acord de pace între Rusia și Ucraina”.

„Nu vreau să pierd timpul. Am avut o relație corectă cu Putin, dar ceea ce se întâmplă acum este profund dezamăgitor”, a spus Trump la bordul Air Force One. Casa Albă a confirmat că o eventuală întrevedere nu este exclusă, însă aceasta ar trebui să aibă „un rezultat concret și pozitiv”.

Rusia confirmă contacte cu echipa lui Trump

La Moscova, Kirill Dmitriev, emisar special al Kremlinului, a afirmat într-un interviu pentru Fox News că există contacte neoficiale între reprezentanți ai Rusiei și membri ai administrației Trump. Oficialul rus a susținut că „orice acord de pace trebuie să reflecte interesele legitime ale Rusiei” și a lăudat abordarea pragmatică a președintelui american, despre care a spus că „a evitat declanșarea unui al Treilea Război Mondial”.

Dmitriev a criticat noile sancțiuni impuse de Washington companiilor Rosneft și Lukoil, precizând că „niciun tip de presiune economică nu va schimba poziția Moscovei”.