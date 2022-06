UPDATE 12:47 - Cucerirea de către Rusia a orașului Severodonetsk din estul țării este o realizare semnificativă în contextul ambițiilor sale revizuite și reduse, afirmă Ministerul britanic al Apărării, citat de BBC.

UPDATE 10:52 - Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a inspectat trupele rusești din Ucraina pentru prima dată de la începutul războiului, relatează Reuters, citând Ministerul Apărării.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX

UPDATE 08:37 - Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în mesajul pentru poporul ucrainean, că nicio rachetă şi nicio lovitură nu poate distruge moralul ucrainenilor.

UPDATE 08:30 - Mai multe explozii au avut loc duminică dimineața în cartierul Șevchenkivskiy din capitala ucraineană Kiev, a declarat primarul orașului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK