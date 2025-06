O femeie a murit, iar alte 13 persoane au fost rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o casă în Tamra. Bilanțul național, însă, a ajuns la cel puțin trei morți doar in ultima noapte.

Un oficial israelian a declarat că Iranul a lansat aproximativ 200 de rachete balistice în patru valuri. Un avion de vânătoare a fost pus la pământ de armata iraniană. Iranul amenință direct întreaga lume și spune că va lovi și alte țări, dacă încearcă să apere Israelul. Amenințarea vine după ce surse americane și israeliene au confirmat că armata SUA a ajutat la interceptarea rachetelor iraniene lansate împotriva Israelului. Iar Marea Britanie a anunțat că va trimite avioane de luptă in Orientul Mijlociu.

Sunt atacuri fără precedent în Israel. Armata a anunțat că a detectat un baraj de rachete balistice lansate din Iran iar civilii sunt instruiți să rămână în adăposturile antiatomice până la noi ordine. O femeie a murit și alte 13 persoane sunt rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o casă în Tamra. Oamenii s-au refugiat în buncăre și subsoluri. Cel puțin trei persoane au fost ucise. Un oficial israelian a declarat că Iranul a lansat aproximativ 200 de rachete balistice în patru valuri.

⚡⚡ ISRAEL IS ATTACKING IRANIAN CITIES



Tehran and the port of Bandar Abbas are under attack.



Reports are coming in about strikes on the Iranian South Pars Phase 14 gas processing plant — one of the largest natural gas extraction facilities in the world.



