Potrivit Ministerului Apărării, aparatele au dispărut imediat după incident și nu au putut fi urmărite. Volkel, situată în provincia Noord-Brabant, este cunoscută public ca loc de stocare pentru arme nucleare americane, inclusiv aproximativ 10–15 bombe B61, conform datelor publicate de Bulletin of the Atomic Scientists.

Reacția autorităților și măsuri de securitate

Ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, a transmis un mesaj ferm: „Utilizarea dronelor pe instalații militare este interzisă. Vom lua măsuri dacă este necesar.” Situația s-a complicat însă în seara de 22 noiembrie, când noi drone neidentificate au fost semnalate în zonă. Autoritățile au fost nevoite să închidă temporar traficul aerian civil și militar pe Aeroportul Eindhoven, al doilea ca mărime din Olanda după Schiphol. Brekelmans a precizat că aeroportul a rămas închis câteva ore din cauza „numeroase observări de drone”, iar armata a intervenit, fără a oferi detalii suplimentare „din motive de securitate”.

Context european: incursiuni tot mai frecvente

Incidentul de la Volkel se înscrie într-un șir de evenimente similare care au afectat spațiul aerian european în ultimele luni. În septembrie, peste 20 de drone rusești au pătruns în Polonia, iar trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute. În Germania, Danemarca, Spania și Norvegia, zborurile neautorizate ale dronelor au dus la închiderea temporară a unor aeroporturi.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat aceste incidente drept „război hibrid”, subliniind că Europa se confruntă cu o nouă formă de provocare la adresa securității.

Implicații strategice

Volkel Air Base are un rol central în exercițiile NATO de descurajare nucleară, iar prezența dronelor neidentificate deasupra unei asemenea instalații ridică semne de întrebare privind securitatea și vulnerabilitatea infrastructurii critice. Deocamdată, nu se cunosc originea, scopul sau operatorii acestor drone, dar autoritățile olandeze au transmis că vor continua să monitorizeze situația și să intervină ori de câte ori este necesar.

