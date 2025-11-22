Două aeronave F-16, ridicate pentru monitorizarea graniței cu Ucraina

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. Măsura a fost luată în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România, a transmis MApN.

La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

Vigilență sporită și cooperare cu aliații NATO

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, se arată în comunicatul oficial transmis de Biroul de presă al MApN.