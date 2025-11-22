Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două aeronava au fost ridicate de la sol

Noi atacuri cu drone au avut loc pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pentru monitorizare, două aeronava au fost ridicate de la sol, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Două aeronave F-16, ridicate pentru monitorizarea graniței cu Ucraina

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. Măsura a fost luată în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România, a transmis MApN.

La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

Vigilență sporită și cooperare cu aliații NATO

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, se arată în comunicatul oficial transmis de Biroul de presă al MApN.