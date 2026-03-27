Ratele românilor rămân mari din cauza războiului. Experți: ”BNR nu va reduce dobânda cheie”

Analiștii susțin că BNR va amâna reducerea dobânzii cheie mai ales că ne așteptăm la o creștere a inflației peste 10% din cauza războiului din Orient. Singura scădere va fi cea a indicelui IRCC de la 1 aprilie, dar va fi una mică. Indicatorul va ajunge la 5,58% de la 5,68%, dar suma cu care rata se va diminua va fi mică. ROBOR la trei luni stagnează în continuare la aproape 6%.

Analiștii financiari estimează că Banca Națională a României va decide, la următoarea ședință de politică monetară, menținerea dobânzii cheie la nivelul actual de 6,5%. Decizia ar veni pe fondul incertitudinilor economice globale, generate în special de tensiunile din Orientul Mijlociu.

În același timp, semnalele venite de la Banca Centrală Europeană indică o posibilă întărire a politicii monetare în cazul în care inflația va reintra pe un trend ascendent. Astfel, acest context extern influențează și strategia BNR, care rămâne prudentă în privința reducerii dobânzilor.

Potrivit analiștilor, o eventuală scădere a dobânzii cheie în România ar putea avea loc abia spre finalul anului, ceea ce înseamnă că nivelul ridicat al dobânzilor se va menține în perioada următoare.

Începând cu 1 aprilie, indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) va înregistra o ușoară scădere, ajungând la 5,58%. Cu toate acestea, impactul asupra ratelor este redus.

De exemplu, pentru un credit de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, în funcție de IRCC și marja băncii, rata lunară scade cu aproximativ 20 de lei, o diminuare considerată nesemnificativă pentru majoritatea debitorilor.