Analiștii financiari estimează că Banca Națională a României va decide, la următoarea ședință de politică monetară, menținerea dobânzii cheie la nivelul actual de 6,5%. Decizia ar veni pe fondul incertitudinilor economice globale, generate în special de tensiunile din Orientul Mijlociu.

În același timp, semnalele venite de la Banca Centrală Europeană indică o posibilă întărire a politicii monetare în cazul în care inflația va reintra pe un trend ascendent. Astfel, acest context extern influențează și strategia BNR, care rămâne prudentă în privința reducerii dobânzilor.

Potrivit analiștilor, o eventuală scădere a dobânzii cheie în România ar putea avea loc abia spre finalul anului, ceea ce înseamnă că nivelul ridicat al dobânzilor se va menține în perioada următoare.

Începând cu 1 aprilie, indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) va înregistra o ușoară scădere, ajungând la 5,58%. Cu toate acestea, impactul asupra ratelor este redus.

De exemplu, pentru un credit de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, în funcție de IRCC și marja băncii, rata lunară scade cu aproximativ 20 de lei, o diminuare considerată nesemnificativă pentru majoritatea debitorilor.