În acest context tensionat, guvernanții au adoptat ordonanța de urgență pentru criza carburanților, dar experții avertizează că plafonarea adaosului comercial nu va duce automat la prețuri mai mici și riscă să destabilizeze piața.

Criză pe piața carburanților

„E jalnic. Jalnic. De la 1 aprilie o să se aplice măsuri.

Tot ce vrea mafia o să facă. La sapă de lemn ajungem. Cum am fost odată. La căruță, la cal.”, zic românii.

„Cred că o să fac mașina să meargă pe aer.

E bătaie de joc. Bătaie de joc. Ce sa va zic?”, au declarat șoferii.

„Prețuri foarte mari. Și salariile foarte mici. E complicată rău situația. O să crească în continuare până se trezește poporul.

Unde o sa ajungem cu prețul? La cât? Oricum cred că sare de 12 lei.

Ăștia sunt niște mămăligoși care discută, se ceartă, mai mult își văd interesele, mai puțin noi. E păcat de Dumnezeu ce se întâmplă. Să reducă din accize.”, afirmă oamenii.