„Acum, când ne formam bugetul, ne-am trezit cu o sumă mult mai mică și fără să fi fost consultați odată cu aceste măsuri de austeritate”, acuză Lucian Viziteu.

Buget redus fără avertisment: „Am intrat într-o perioadă de instabilitate”

Edilul spune că problema principală a apărut după ce o parte din veniturile din impozite au fost tăiate fără o discuție prealabilă.

„Nu, noi am făcut restructurări în ultimii ani, nu trebuie să tăiem multe posturi ocupate. Ce s-a întâmplat, și nu a fost o discuție prealabilă, este că acum două săptămâni o parte din impozitele pe venituri, care veneau de zeci de ani la primărie, au fost tăiate și practic am intrat într-o perioadă de instabilitate. Și nu este un atac, cum ați spus, este doar o constatare și o supărare într-o perioadă în care ni se cere să facem fel de fel de investiții, dar suntem totuși privați de anumite resurse, fără previzibilitate. Ar fi fost mult mai bine dacă știam din timp. Pot să înțeleg că e o perioadă grea, dar nu trebuia să suferim atât de mult. Mă refer la investiții, la modernizarea școlilor”, a declarat edilul.

Întrebat dacă sunt afectate investițiile, primarul a spus că administrația locală încearcă să se descurce cu resurse proprii.

„Ne descurcăm cu resurse locale, care, din păcate, mai sunt și redirecționate la guvern uneori”, a explicat edilul.

Viziteu a explicat și de ce a fost redusă bonificația pentru plata anticipată a taxelor, subliniind că decizia nu a fost una dorită la nivel local, ci mai degrabă impusă de contextul financiar.

„În sensul că a fost un vot local, dar a fost indus de faptul că urma să ni se taie aceiași bani. Toate majorările de impozite care au fost făcute de către guvern la începutul acestui an, practic, au fost anulate. Deci toată această sumă de corectare suplimentară a fost anulată acum două săptămâni, când guvernul ne-a tăiat din venituri. Practic, ne-au cerut să colectăm mai mult de la populație și tot ce s-a colectat în plus s-a dus în buzunarul guvernului. Iar noi am rămas cu oamenii care sunt supărați că au mărit impozitele și fără bani suplimentari”

Pentru a putea continua o parte dintre investiții, administrația a decis să folosească economiile rezultate din această reducere, chiar dacă măsura nu este una populară.

„Noi, la propunerea mea, am făcut o reducere a bonificației de la 10% la 5% pentru plata anticipată. Practic, economia aceasta de bani o vom folosi pentru a continua o parte dintre proiecte. Acum, oamenii nu sunt bucuroși de acest lucru. Doar am anunțat că la anul o să revenim la această bonificație normală, sperând că nu vom mai trece prin aceleași reduceri de venituri ca anul acesta”, a mai explicat primarul.

Nemulțumiri în rândul tuturor primarilor

Primarul din Bacău susține că situația nu este una izolată și că majoritatea administrațiilor locale se confruntă cu aceleași probleme, în contextul reducerii resurselor și al cerințelor tot mai mari.

„Cred că îmi doresc și eu ce își dorește o primărie: mai multă stabilitate în ceea ce ține de veniturile care ni se redirecționează de an de an de la guvern. Asta îmi doresc, să avem predictibilitate. Toți primarii sunt afectați, toate primăriile. Au mai fost și alții care s-au exprimat, unii mai vocali, alții mai puțin vocali. Este o perioadă grea, pot să înțeleg uneori măsurile care se iau, dar mi-aș dori ca administrația locală să nu fie în mod constant o țintă a acestor tăieri. Noi știm cu toții că la nivel de administrație centrală a putut exista o tendință de creștere a cheltuielilor în ultimul an, în timp ce în administrația locală, în primării, în cele care fac cele mai multe investiții, este o scădere continuă. Acum ni se solicită ca primăriile să reducă 40% din posturi, în timp ce aceste măsuri nu s-au aplicat încă deloc la nivelul guvernului. Mi se pare cumva o dublă măsură”

Apel către Guvern: reforma să înceapă de la centru

În final, Viziteu spune că soluția nu este reducerea continuă a fondurilor pentru administrațiile locale, ci o reformă reală la nivel central.

„Bani sunt. Ce m-aș aștepta este să nu mi se mai ia din resursele locale. Și, în momentul în care se iau din resursele locale și se folosesc pentru a hrăni în continuare tot felul de agenții și ministere care sunt doldora de oameni, nu cred că este un lucru bun. Acesta este mesajul. Cred că este timpul să oprim tăierile din partea administrației locale și guvernul să se concentreze pe administrația centrală. Să reducă acolo numărul de posturi și cheltuielile inutile. Sunt numerele acestea aici care arată că, în ultimii 3-4 ani, aparatul central a crescut cu câteva zeci de mii de persoane, în timp ce aparatul local a scăzut”, a mai declarat Lucian Viziteu.

El consideră că reformele ar trebui aplicate echilibrat și că administrația centrală trebuie să fie prima vizată de reduceri.

„Reforma trebuie să înceapă cu administrația centrală. Până acum am văzut măsuri legate doar de administrația locală. Și anul trecut, și anul acesta din nou, cu 40% reducere de posturi. M-aș bucura să văd o reducere de 30 sau 40% din posturi și în întregul aparat central”, a mai punctat oficialul.