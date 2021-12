Afaceristul Bogdan Buzăianu a aruncat in aer constructia DNA, negand ca i-a dat milioane de euro Elenei Udrea ca sa-i fie prelungite contractele cu Hidroelectrica, asa cum a sustinut parchetul anticoruptie, scrie luju.ro. Buzaianu a recunoscut ca a dat banii sperand sa nu mai fie atacat in presa

Scenariul DNA potrivit caruia omul de afaceri Bogdan Buzaianu i-ar fi dat circa 5 milioane euro Elenei Udrea (dintre care 900.000 euro sub forma unei creante) pentru a-i fi prelungite contractele pe care le avea cu compania Hidroelectrica a fost infirmat chiar de Bogdan Buzăianu, potrivit publicației menționate.

Astfel, la termenul de marti, 7 decembrie 2021, Buzaianu (martor in dosar, candva cu identitate protejata) a explicat in fata judecatoarei Corina Ciobanu de la Curtea de Apel Bucuresti ca de fapt banii ar fi fost dati pentru a nu mai fi atacat in presa. Iar foarte important este ca banii nu i-au fost dati Elenei Udrea, asa cum a pretins DNA, ci ca o sponsorizare facuta PDL, partid aflat la guvernare in acea perioada. Buzaianu a mentionat in acest context ca a acceptat sa dea banii catre PDL, sperand ca astfel nu va mai fi atacat in presa de Traian Basescu, Emil Boc si Elena Udrea. Faptul ca a ales sa faca sponsorizarea catre PDL prin Elena Udrea s-a datorat pozitiei extrem de importante pe care aceasta o avea ca factor de decizie in partid.

De asemenea, de precizat este ca banii au fost dati in 2011, iar contractele cu Hidroelectrica fusesera deja prelungite de ministrul Economiei Adriean Videanu inca din 2009.

Buzăianu a omorât scenariul DNA

Practic, prin declaratiile date in fata judecatoarei Corina Ciobanu de la Curtea de Apel Bucuresti, Bogdan Buzaianu a omorat scenariul DNA prezentat opiniei publice si instantei in care se arata ca: “In cursul anului 2011, inculpata Udrea Elena Gabriela a acceptat promisiunea facuta de un om de afaceri, prin intermediari, de a primi suma de 5.000.000 USD pentru a-si exercita influenta asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei si a celor din cadrul SC Hidroelectrica SA, in vederea mentinerii, in conditiile deja negociate (pret si cantitate de energie furnizata), contractele pe care societatea omului de afaceri le incheiase cu SC Hidroelectrica SA. Din suma promisa, inculpata a primit, in noiembrie 2011, in scopul aratat, prin intermediari, 3.800.000 de dolari, dar si o creanta de 900.000 de euro; creanta reprezenta o suma pe care o firma a omului de afaceri o imprumutase unui tert si care era garantata cu parti sociale ale unei societati comerciale care detinea doua publicatii”.

Or, asa cum am vazut, Bogdan Buzaianu nu a spus ca a dat banii pentru prelungirea contractelor cu Hidroelectrica, ci pentru a nu mai fi atacat in presa, iar banii au fost dati nu Elenei Udrea, ci ca o sponsorizare catre PDL.

Mai mult, declaratia lui Buzaianu anuleaza practic toate celelalte depozitii date in favoarea DNA, in care s-a sustinut ca banii ar fi fost remisi Elenei Udrea pentru prelungirea contractelor pe care omul de afaceri le avea cu Hidroelectrica.

Intrebarea care se pune este: daca Bogdan Buzaianu, cel care conform DNA ar fi cumparat influenta pentru prelungirea contractelor, neaga aceasta varianta, atunci unde mai este traficul de influenta pretins a fi fost comis de Elena Udrea?, mai scrie luju.ro.