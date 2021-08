Anunțul vine în contextul în care preşedintele Ashraf Ghani a fugit din ţară în timp ce talibanii cucereau capitala Kabul.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.