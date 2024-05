Aflat la Buzău, liderul social democraților a fost supus tirului întrebărilor din partea jurnaliștilor, iar întrebările acide nu au întârziat să apară. La un moment dat, Ciolacu a fost întrebat dacă știe câți candidați PSD au dosare penale:

„Nu cunosc. Îmi cer scuze”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Chestionat despre Robert Negoiţă, liderul PSD a răspuns cu o întrebare: „Este trimis în judecată?”

„Este posibil ca eu Marcel Ciolacu şi sunt ferm convins să am plângeri făcute la DNA. Asta nu înseamnă că am dosar penal. Cu toate că pe fond e înregistrată o plângere penală, fiindcă presupun că s-a făcut o plângere pentru o faptă penală. Mie, acum un an de zile, îmi veneau de la Primăria Buzău clasări pe plângeri făcute atunci când am fost viceprimar. Dar cred că nu e om care a lucrat în administraţie să nu aibă. E o diferenţă mare între a avea o plângere, a fi în cercetare, eşti învinuit. Sunt o groază de paşi de parcurs, de a fi trimis în judecată, etc. Nu cred că sunt multe cazuri. Eu ştiu miniştrii care au furat tablă şi sunt trimişi în vreo două dosare penale. Eu ştiu primari de mari municipii emblematice, foste capitale ale României, care au făcut parte din grupuri infracţionale organizate, fiindcă dosarele au fost trimise în judecată de DIICOT. Eu ştiu primari care au furat alegerile ca să iasă primari şi acum sunt trimişi în judecată pentru fapte evidente – pentru că ai încasat bani din fonduri europene. Astfel de cazuri le ştiu mai detaliat, dacă vreţi”, a mai spus Ciolacu.

