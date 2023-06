"Eu mi-am arătat disponibilitatea, și Dan Motreanu și Lucian Bode. Decizia partidului a fost că cei 6 din conducerea centrală să rămână la partid, să se ocupe de partid, având în vedere că avem 4 rânduri de alegeri și partidul trebuie foarte bine organizat. Am trimis în Guvern niște oameni care o să reprezinte România și PNL, unii care au experiență, alții care au dorința. Am trimis oameni foarte buni chiar dacă nu am intrat noi 6. A fost o decizie a partidului, eu mi-am arătat disponibilitatea.", a explicat Rareș Bogdan.