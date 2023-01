Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că nu există probleme în spitale în contextul cazurilor tot mai numeroase de gripă şi alte infecţii virale respiratorii, iar secţiile destinate pacienţilor cu această patologie sunt ocupate în proporţie de câteva procente.



"Deocamdată, nu avem probleme în spitale. Secţiile de terapie intensivă pentru pacienţii COVID sunt ocupate în proporţie de 7%, iar, în general, cele pentru pacienţii cu patologie respiratorie sunt tot aşa de câteva procente. Deci, nu putem să discutăm la nivel naţional de o problemă legată de spitale. Există medicamente antipiretice, există medicamente antiinflamatorii. Dacă nu există medicamentul cu care lumea este obişnuită, există cel puţin unul similar sau mai multe", a afirmat Rafila, într-o conferinţă de presă.





El a fost întrebat, totodată, dacă ştie de lipsa a şapte medicamente în spitalele unde sunt trataţi bolnavii cu afecţiuni oncologice.



"Eu am primit un mesaj de la un domn care este preşedintele unei asociaţii a pacienţilor, în care spunea că sunt trei medicamente (care nu se găsesc în spitale - n.r.). Am verificat, două există în depozite în cantităţi mari. Sigur, nu putem noi, Ministerul Sănătăţii, să înlocuim managerii spitalelor, care nu au comandat aceste medicamente. Există o singură problemă la un produs mai vechi, dacă vreţi, din punct de vedere al utilizării în terapia oncologică. Noi am emis autorizaţie de nevoi speciale încă de acum câteva luni. Fiind un produs vechi şi poate neinteresant din punct de vedere economic nu s-a prezentat nimeni. Încercăm să găsim o soluţie pentru aceste produse. Noile terapii oncologice se adaptează progresului şi aşteptăm acum de la Comisia de oncologie o soluţie pentru acel medicament. Despre restul, am verificat, două din ele există în cantităţi suficiente, cred că este vorba despre Avastin şi Cisplatin. Există şi în depozite există şi în farmacii cu circuit deschis, aşa că managerii spitalelor sau cei care răspund de secţiile de oncologie ar trebui să se aprovizioneze cu aceste medicamente", a explicat Rafila.