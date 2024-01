"Nu a fost niciodată o preocupare sau o intenţie a mea legată de o astfel de candidatură. Am fost onorat că am fost la un moment dat inclus în sondaje şi aveam un grad de credibilitate bun. Eu nu sunt preocupat de chestiunea asta în niciun fel, cred că alţii sunt mai preocupaţi, pentru că foarte multe atacuri nejustificate din presă sau din partea unor persoane din zona opoziţiei mă vizează alături de alţi colegii care tot aşa sunt mai vizibili. Eu înţeleg că este normal să ataci persoanele mai vizibile de la un partid advers, dar totuşi trebuie să existe o limită a bunului simţ şi apreciere nu pentru mine, ci pentru profesionişti din zona sistemului de sănătate care lucrează cu greu să schimbe faţa acestuia sistem şi o să vedeţi că în trei-patru ani sistemul va fi schimba fundamental în România şi mă bucur că noi am putut să fim iniţiatorii acestui proces", a spus ministrul, răspunzând unei întrebări privind o posibilă candidatură a sa la funcţia de preşedinte.