Raed Arafat, la Realitatea PLUS: „Suntem singurii care în timpul pandemiei am avut de rezolvat situații de natură legislativă, care ne-au împiedicat să acționăm”

Raed Arafat: „În acest moment, trendul este unul ascendent. Suntem puși la încercare. Spre deosebire de momentul stării de urgență, situația e mai gravă acum. Trebuie să ajungem la un platou și să reducem cazurile. Am avut o videoconferință cu prefecții și DSP-urile pentru a găsi localitățile cu incidență 1,5 și 3 la mie. (...) Vom lua măsuri pe plan local, pe plan zonal, cu rugămintea către populație de a respecta măsurile minimale: mască, distanțare, curățarea mâinilor. (...) A fost un complex de factori care a dus la această situație, și nu doar în ultima lună. Suntem singurii care în timpul pandemiei am avut de rezolvat situații de natură legislativă, care ne-au împiedicat să acționăm. (...) Nu dăm vina pe nimeni. De când a ieșit Legea 136 s-a întors posibilitatea carantinării și izolării. (...)”

Șeful DSU a vorbit încă o dată despre importanța respectării măsurilor anti-COVID.

Raed Arafat: „Luna septembrie a fost una dificilă: școlile, terminarea concediilor, votarea, post-votul (sărbătorirea rezultatelor fără respectarea măsurilor). În plus, impactul mesajelor negaționiste. Toate astea au dus la situația actuală. Doar împreună putem ieși din această situație. (...) Toți experții din lumea asta spun că masca protejează. (...) Sunt țări care recomandă masca permanent în spațiile publice. Cei care spun că masca nu protejează, trebuie să vină cu dovezi în acest sens. (...) Am avut și personaje medicale care au ieșit să spună acest lucru. (...) Mesajele acestea ne îngreunează munca, mai ales dacă populația le va crede. (...) Nepurtarea măștii înseamnă răspândirea virusului în familie, la prieteni, peste tot. (...) Nu putem lua măsuri la fel peste tot în țară. Situația diferă între un județ și altul. (...) Luarea unor măsuri generalizate a fost în fază inițială, acum se merge pe măsuri țintite, pe localități.”

Raed Arafat a atacat și problema închiderii restaurantelor și barurilor la interior.

Raed Arafat: „Am citit un studiu care spune că dacă mergi la restaurant ai un risc dublu de infectare. Nu știu dacă e din Statele Unite. (...) Putem lua măsuri prin care să se desfășoare activitatea în restaurant. (...) Nu putem spune că în restaurante și baruri nu se întâmplă nimic. (...) E diferită situația dintre școli și resutarante. În restaurante se stă fără mască când se mănâncă. (...) Se analizează la nivelul ministerului măsuri pentru restaurante. (...) Dacă nu se respectă regulile, localurile vor fi închise pentru 30 de zile. (...)”

Șeful DSU a prezentat gravitatea situație de la Terapie Intensivă, deplângând plecarea specialiștilor din țară.

Raed Arafat: „Deja am ajuns la ATI să mutăm pacienți în alte părți. Am mutat cu elicopterul de la București, la Mureș, la Arad, la Medgidia. Sunt mai multe zone aflate sub presiune. Încă putem muta bolnavii de la ATI. (...) Când nu vom mai putea muta, vom fi nevoiți să folosim paturi ATI care nu sunt COVID pentru COVID. (...) Resursa umană este limitată. Noi am pierdut sute de anesteziști din 2010 și până acum. De asemenea și medici de urgență, radiologi. Plecarea specialiștilor din România este semnificativă. Dacă ajungem într-o situație în care să nu ne descurcăm, vom cere ajutor de afară. Depinde însă și de situația care va fi atunci în Europa. (...) Dacă sunt țări cu impact mai mic ca noi, este posiibl să adducem câțiva medici și asistenți, care să ne ajute.”