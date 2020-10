Raed Arafat avertizează că numărul infecţiilor ar putea creşte şi după alegerile locale de duminică

„Din păcate, situația este destul de serioasă. Trecem de la un record la altul. Comparativ cu alte weekend-uri, ultimul weekendul n-am coborât sub o mie de cazuri și am atins chiar 20% din teste pozitive. Pentru că, de regulă, în weekend se fac mai putine teste si numărul era undeva pe la 10-12% din totalul testelor. Și am avut și aici un record în weekendul carea trecut. Deci semnele unui trend ascendent sunt clare pentru toți”, avertizează Raed Arafat.

Joi a fost a doua zi în care au fost raportate peste 2.000 de infectări în doar 24 de ore. La nivel național, în ultimele 24 de ore, s-au raportat 2.086 de noi cazuri și 37 de decese. La Terapie Intensivă, sunt internați 557 de pacienți. Bilanțul infectărilor a ajuns la 129.658 de cazuri , dintre care au murit 4.862 de persoane de la începerea epidemiei în țara noastră. Miercuri s-a înregistrat un record absolut negativ în evoluția epidemiei de coronavirus: au fost raportate 2.158 de noi cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2.

Secretarul de stat în MAI susține că numărul îmbolnăvirilor în următoarea săptămână ar putea crește și după alegerile locale de duminică, 27 septembrie. Arafat reclamă ca principal motiv este nerespectarea regulilor de către oameni la ieșirile din secțiile de vot.

„Problema n-a fost în secții sau înainte, cât a fost după. Pentru că în unele localități și orașe au sărbătorit alegerile după și s-au văzut imaginile la televizor: fără mască și fără respectarea regulilor. Oamenii se îmbrățișau, se pupau și parcă nu a fost nicio problemă cu pandemia”, a declarat Raed Arafat, joi, la EuropaFm.