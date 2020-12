Radu Țincu (medic ATI): „Trebuie să ne grăbim cu vaccinarea pentru a putea combate noua mutație a coronavirusului”

Radu Țincu: „Transmiterea virusului pe suprafete s-a demonstrat, in ultima vreme, ca este destul de redusa. Ma refer si la pachetele pe care le primim acasa, prin colete. In perioada urmatoare, oamenii trebuie sa ramana vigilenti. Ar fi pacat sa ne imbolnavim acum. As recomanda persoanelor care nu lucreaza sa-si faca cumparaturile in intervalele orare mai putin aglomerate, iar celor tineri le recomand sa faca cat mai mult cumparaturei online. (...) Transmiterea prin suprafete nu este atat de frecventa, insa trebuie sa fim atenti la regulile de igiena. Aceasta varianta noua a virusului fost comunicata ieri de specialistii din Marea Britanie. (...) Au aparut modificari la nivelul proteinelor de suprafata ale virusului. (...) Trebuie sa ne grabim cu vaccinarea. Ea trebuie sa fie de scurta durata si sa cuprinda cat mai mult din populatie, pentru ca altfel am avea nevoie de un alt vaccin pentru proteina de suprafata a mutatiei virusului SAR-COV-2.”