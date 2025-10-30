În cadrul recentei ședințe a Consiliului Național Tripartit, reprezentanții patronatelor au reafirmat opoziția față de majorarea salariului minim, în timp ce sindicatele și-au exprimat susținerea fermă. Ministrul Economiei, Radu Oprea, a subliniat că Guvernul nu a luat încă o decizie finală, ci va continua analiza până la sfârșitul lunii noiembrie.

Oprea a criticat prejudecățile patronatului românesc și a evidențiat că, potrivit datelor empirice, creșterea salariului minim nu a redus productivitatea sau numărul locurilor de muncă. El a avertizat că stagnarea salariilor mici determină migrația forței de muncă calificate către țările vestice, iar înlocuirea cu muncitori din afara UE nu reprezintă o soluție durabilă.

„Modelul pe care îl propun patronatele este greșit pentru piața muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forței de muncă calificate către țările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluție pentru creșterea competitivității pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluție corectă pentru a limita plecarea românilor în alte țări este convergența cu veniturile din UE.”, a scris Oprea pe pagina lui de Facebook.

Ministrul a făcut o referire ironică la modelul german, unde salariul minim a fost majorat chiar în contextul unei recesiuni economice, sugerând că această măsură ar putea stimula consumul și relansarea economică.