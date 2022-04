Rusia a anunţat, miercuri, că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, despre care preşedintele Vladimir Putin a spus va ”consolida potenţialul de luptă” şi ”securitatea Rusiei” şi, în acelaşi timp, le va oferi inamicilor Moscovei o ”temă de gândire”, relatează Reuters.

”Noul complex are cele mai înalte caracteristici tactice şi tehnice şi este capabil să depăşească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are analogii în lume şi nu va avea mult timp de acum înainte”, a afirmat Putin.

”Această armă cu adevărat unică va consolida potenţialul de luptă al forţelor noastre armate, va asigura în mod eficient securitatea Rusiei împotriva ameninţărilor externe şi va oferi teme de gândire celor care, în febra unei retorici agresive frenetice, încearcă să ne ameninţe ţara”, a continuat liderul rus.

Putin announces that Russia has for the first time test-fired its newest land-based ICBM, the Sarmat, from the Plesetsk cosmodrome. (as if things weren\"t peachy enough already) pic.twitter.com/1wQNqMr8kR