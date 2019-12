PSD s-a răzbunat! Momente tensionate la dezbaterile pentru alocațiile copiilor

Decizia de dublare a alocațiilor pentru copii a fost luată cu 179 de voturi "pentru" și 29 de abțineri, în timp ce 3 deputați nu au votat. Nu a votat nimeni împotrivă. La momentul votului, liberalii și-au scos cartelele din aparate.

„Pentru” au fost deputații de la 123 deputați PSD, toți cei 19 ai UDMR și 10 de la Minorități, toți cei 13 ai partidului lui Victor Ponta și 9 de la USR și unul de la ALDE (Daniel Olteanu), plus 5 deputați neafiliați.

Dintre cei 123 deputați PSD prezenți în sală, unul singur s-a abținut - Remus Borza, afiliat grupului social-democraților. Toți cei 13 deputați ai partidului lui Ponta, inclusiv fostul premier, au votat pentru. Printre cei de la USR care au votat se numără Emanuel Ungureanu, Adrian Prisnel, Sergiu Vlad.

Aproape toți deputații de la USR și ALDE s-au abținut. Pe lângă 14 deputați USR și 13 de la ALDE, s-a abținut și un deputat de la Minorități - Iulius Firczak. Cei trei deputați care nu au votat sunt unul de la USR - Emanuel Duruș, doi de la Minorități - Varujan Pambuccian, liderul grupului, și Gabriel Grosaru

Inițial, liderul deputaților PNL, Florin Roman, a cerut retrimiterea proiectului de lege care prevede dublarea alocațiilor pentru copii la comisie, susținând că nu există punctul de vedere al guvernului și fișă fiscală. Propunerea a fost însă respinsă. Proiectul a fost adoptat de Senat pe 11 martie. După votul de miercuri al deputaților, legea merge către Palatul Cotroceni, pentru a fi promulgată.

Deputatul PSD Daniel Suciu a declarat de la tribuna Camerei că guvernanții nu au nicio scuză să nu mărească alocațiile.

„Astăzi PSD susține cu tărie dublarea alocațiilor Nu aveti nicio scuza si tine de competenta guvernamentala sa gasească solutii pentru acest subiect. Noi am facut-o cand in plen ati marit alocatiile. Vă provoc sa gasiti solușii, pentru că, nu-i asa, dumneavoastră sunteti extrem de competenti. Acum, sa va vedem!”, i-a atenționat Suciu pe liberali.

Vicepremierul Raluca Turcan a replicat: „Gândiți-vă o data in plus dacă votați sau aruncați țara în aer sau daca doriti sa dam un semnal de responsabilitate!”.

Victor Ponta a declarat că legea trebuie votată.

„Cred că si azi trebuie să votăm pentru. Sunt convins că un prim-ministru, Orban, asa cum am facut eu in 2015, gaseste resursele bugetare. Am lamurit pentru toată lumea care vrea să înțeleagă. Domnul prim-ministru Orban a aruncat pisica moarta cu alegerile in doua tururi in Parlament. Azi i-o aruncam inapoi!”, a spus Ponta.

Deputatul USR Cristian Seidler a spus că „data trecuta, majorarea s-a făcut reusind sa ramanem in limita de 3 la suta din PIB. Dacă această măsură ar fi adoptata, iesim din tinta de 3 la suta prevazuta in tratatul internațional. Așadar folositi in scopuri politice fara calcul,doar unul cinic, politicianist, alocatiile de stat pentru copii”.

Victor Ponta i-a replicat: „Dumneavoastră confundati PIB cu bugetul și 2% cu 0,2. Vă rog, cand vorbiti in Parlament, să știm ce vorbim, ca batem campii”, în aplauzele furtunoase din sală.

Deputatul liberal Dan Vîlceanu îi întreabă pe cei de la PSD de unde vor fi luați banii pentru majorarea alocațiilor.

„De unde luăm bani ăștia? De la sănătate, Educație, școli, spitale, de la salarii, pensii, de la ISU, de unde?!”.

Întrebat despre impactul pe care il va avea dublarea alocațiilor asupra bugetului și de unde vor fi luați banii, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a răspuns că dublarea nu este inclusă în bugetul făcut pentru 2020 și că nu știe, în acest moment, care sunt cifrele.

„În acest buget nu sunt incluse (alocațiile majorate - n.red.). 11,8 miliarde reducerea TVA, 6 miliarde de lei impactul alocatiilor. Calculele arata 5,1 sau 5,2, dar nu stiu exact in acest moment care sunt calculele”, a declarat Cîțu.

Dublarea alocațiile s-a votat după ce PSD a introdus un amendament prin deputatul Adrian Solomon.

Alocațiile vor fi în cuantum de:

- 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

- 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani;

- 600 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.