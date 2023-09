PSD a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, că a depus în Parlament un proiect legislativ care își propune să îmbunătățească și să eficientizeze legile existente care se ocupă de probloema drogurilor.

Proiectul de lege are mai multe prevederi menite să prevină și să descurajeze traficul de droguri, în special cu privire la șoferii care conduc sub influența drogurilor sau alcoolului. Dreptul de a conduce vehicule va fi interzis pentru o perioadă de până la 10 ani, iar pedeapsa cu închisoarea nu mai poate fi amânată. În plus, vor fi majorate pedepsele pentru finanțarea faptelor legate de traficul și consumul de substanțe psihoactive. Produsele psihoactive, mijloacele de producere a lor, banii și orice alte bunuri dobândite prin valorificarea acestor produse vor fi confiscate.

Una dintre prevederile proiectului vizează și folosirea minorilor în derularea operațiunilor cu substanțe psihoactive, care va fi o circumstanță agravantă în săvârșirea infracțiunilor privind traficul de droguri. În plus, durata în care consumatorii vor intra în programe de consiliere va fi redusă la maxim. Această decizie are în vedere evitarea unor incidente tragice ca cea de la 2 Mai, unde un tânăr de 17 ani a refuzat să urmeze asistența de specialitate.

„Am depus, astăzi, așa cum am promis public, un proiect legislativ menit să prevină și să combată cu mai mare fermitate și eficiență traficul de droguri, care a luat o așa amploare în ultimul timp încât am ajuns să asistăm la din ce în ce mai multe drame în societatea noastră, inclusiv la tragedii pe șosele țării.

Sunt vizate mai multe legi care operează în domeniul combaterii traficului de #droguri.

1. Dreptul de a mai conduce vehicule va fi interzis pe o perioadă de până la 10 ani în cazul depistării șoferilor sub influența drogurilor sau alcoolului. În plus, pedeapsa cu închisoarea nu va mai putea fi amânată.

2. Se vor majora pedepsele privind și finanțarea faptelor ce au legătură cu traficul și consumul de substanțe psihoactive.

3. Produsele psihoactive, mijloacele de producere a lor, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea produselor vor fi confiscate.

4. Folosirea minorilor în derularea de operațiuni cu substanțe psihoactive va fi o circumstanță agravantă în săvârșirea infracțiunilor privind traficul de doguri.

5. Va fi redusă la maxim durata în care consumatorii vor intra în programe de consiliere pentru a evita tragedia de la 2 Mai, al cărei autor a refuzat, la 17 ani, să urmeze asistența de specialitate”, explică inițiatorii proiectului în postare.

