"Cand am venit inapoi la masina, din blocul din care am facut curatenie, am venit inapoi la masina si a iesit o femeie pe geam si a inceput sa arunce cu obiecte dupa noi si sa ne spuna sa plecam inapoi in tara noastra, ca ce cautam in Suedia, in tara ei.

Ma mutasem intr-o cladire si a venit o vecina sa ne intrebe ca cine se muta in bloc. Si ne intrebase in limba suedeza. Fiind la inceput, nu stiam suedeza mai deloc. Am intrebat-o frumos daca poate sa-mi explice in engleza ce tocmai m-a intrebat si mi-a zis in engleza ca aici nu e Anglia, e Suedia si ca daca vreau sa vorbesc engleza sa plec naibii de unde-am venit.

Am un prieten irlandez care a venit recent in Suedia si s-a dus la banca sa-si deschida un cont bancar si i-a zis femeia de acolo de la ghiseu ca nu se face, ca nu e suedez, si l-a scos afara din banca", a povestit romanul.