Polițiștii ar fi folosit grenade paralizante și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea furioasă. În urma atacului violent, 18 persoane au fost reținute de autorități.





Incidentele vin la scurt timp după ce Rusia și-a anunțat susținerea pentru președintele sârb Aleksander Vucic, care conduce Partidul Progresist Sârb. Șeful de stat se află în fruntea țării de mai bine de 12 ani.

Video. Serbia, paralizată de proteste violente. Manifestanții pro-Vucic s-au luat la bătaie cu cei ai opoziției, iar poliția a fost depășită numeric

Protestele au început încă din luna noiembrie a anului trecut, moment în care acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, iar 16 persoane au murit. Atunci, oamenii au cerut demisia executivului.

De-a lungul ultimelor luni, sârbii au organizat nenumărate proteste de amploare în Belgrad, unde s-au strâns sute de mii de oameni. Protestatarii continuă să ceară alegeri parlamentare anticipate. În paralel, susținătorii lui Vucic au organizat contramanifestații.

