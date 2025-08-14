Conflictul a escaladat rapid și ambele grupuri au aruncat cu torțe și alte obiecte. Polițiștii au fost depășiți numeric și nu au putut face față, ba chiar 16 dintre aceștia au fost răniți. Confruntările violente vin după o noapte tensionată în care persoane mascate au atacat cu proiectile și artificii manifestanții anticorupție.

Totul a pornit de la prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad de anul trecut, când 16 oameni au murit și mai multi au fost raniti. Manifestanții condamnă corupția din instituții și pun presiune asupra președintelui Aleksandar Vucic.

Timp de nouă luni, manifestații ample au cerut o anchetă transparentă și organizarea de alegeri anticipate. Protestele, care au fost în mare parte pașnice, au dus la demisia prim-ministrului țării și la căderea ministerului său. În prezent, Vucic rămâne la putere în ciuda presiunilor din partea protestatarilor.

