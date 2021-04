Proteste violente au avut loc în Germania față de noile restricții mult mai dure pe care Cabinetul Merkel dorește să le impună la nivel național, în timp ce epidemia crește rapid. Bilanțul total al infectărilor a depășit 3,18 milioane și cel al deceselor a ajuns la 81.086, în timp ce cazurile zilnice confirmate COVID-19 sunt în medie între 13.000 și puțin peste 16.000 în ultima perioadă. De asemenea, ministrul Sănătății, Jens Spahn, a anunțat astăzi că este îngrijorător că tot mai mulți copii și tineri, cu vârste de la 6 ani șa 20 de ani, se îmbolnăvesc în ultima perioadă, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Aproape 8.000 de germani s-au strâns miercuri după-amiază pe străzile din Berlin pentru a demonstra față de votarea noii legislații COVID-19 care oferă noi puteri Cabinetului Merkel pentru a impune restricții mai dure la nivel național, deci și la nivelul landurilor, o schimbare radicală față de cum era până în prezent, când fiecare land decidea propriile măsuri.

Noul set de restricții a fost votat miercuri în Bundestag, cu 342 de voturi pentru, 250 împotrivă şi 64 de abţineri. Proiectul ajunge joi în Bundesrat, organul constituțional legislativ care reprezintă landurile.

Manifestanții au scandat „Pace, libertate, nu dictatură!”, „Suntem oameni", au purtat pancarte cu mesaje împotriva înăspririi legislației - „Nu unei legi care îi lipseşte pe cetăţeni de putere".

SURSA: Facebook - Reuters

Au avut loc ciocniri violente între manifestanți și ofițerii de poliție după ce forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, inițial, cerându-le, prin portavoce, răspândirea.

Clashes erupt in #Berlin during the demonstration against the law strengthening the powers of Angela Merkel. Protesters succeed in freeing a protester who was about to be arrested. #NWO #martiallaw #COVIDIOTS #COVID19 pic.twitter.com/aKnstliSlU