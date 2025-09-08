Mii de oameni au ieșit pe străzile din Washington și i-au cerut lui Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naționale. Oficial, acestea patrulează prin capitală încă de luna trecută pentru „a restabili legea, ordinea și siguranța publică”. Cetățenii sunt îngrijorați, spun că măsura le îngrădește drepturile și că este caracteristică unui regim autoritar.



„Sunt aici pentru că sunt dezgustată de ceea ce se întâmplă în orașul nostru”

”Simțim că întregul oraș este subminat. Nu vrem asta. Nu avem nevoie de asta. Vrem să le spunem să plece din orașul nostru”, au spus participanți la protest.





La manifestații au fost afișate pancarte cu mesaje precum „Trump trebuie să plece acum” sau „Rezistați tiraniei”. Mai multe persoane publice care s-au alăturat protestelor au spus că se opun regimului autoritar și că trebuie ca trupele federale să fie alungate din Washington. Tot la ordinul lui Trump, sub control federal direct a trecut și Departamentul de Poliție Metropolitană.

„Putem avea grijă de lucrurile noastre. Nu avem nevoie ca Garda Națională sau ca președintele să ne spună ce să facem”

”Nu avem nevoie de Trump și Garda Națională aici”, au mai spus protestatarii.





Chiar dacă Trump susține că infracționalitatea este în creștere, cele mai recente date îl contrazic și sporesc îngrijorările oamenilor. Departamentul de Justiție a arătat că în 2024 criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în Washington.

