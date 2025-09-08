Postarea de pe pagina Ambasadei Republicii Moldova în SUA este însoţită de două fotografii cu preşedintele Donald Trump şi ambasadorul Vlad Kulminski, pentru care este creditată Casa Albă.

Primirea ambasadorului Kulminski la Casa Albă pentru prezentarea scrisorilor de acreditare intervine în plină campanie electorală în Republica Moldova pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie, în condiţiile în care autorităţile de la Chişinău denunţă o interferenţă pronunţată a Rusiei.

Preşedintele Trump i-a urat bun venit ambasadorului Kulminski la Washington El a subliniat că administraţia sa se angajează să asigure o pace durabilă în regiune, că încheierea războiului din Ucraina este pe agenda sa şi a reamintit că a pus deja capăt la şapte conflicte de lungă durată, dând asigurări că intenţionează să pună capăt şi acestui război.

Preşedintele american a subliniat, că o Moldovă care să trăiască în pace este esenţială pentru securitatea regională, potrivit MAE de la Chişinău.