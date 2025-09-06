Avertismentul preşedintelui SUA vine după ce Venezuela a trimis avioane militare în apropierea unei nave americane în largul Americii de Sud pentru a doua oară în două zile, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

Informaţiile vin după ce Statele Unite au lansat un atac împotriva a ceea ce oficialii lui Trump au numit „o navă care transporta droguri din Venezuela” operată de o bandă, ucigând 11 persoane.

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat că acuzaţiile SUA împotriva ţării sale nu sunt adevărate şi că diferenţele dintre cele două naţiuni nu justifică un „conflict militar”.

„Venezuela a fost întotdeauna dispusă să discute, să se angajeze în dialog, dar cerem respect”, a adăugat el.

Când a fost întrebat vineri de jurnalişti în Biroul Oval ce s-ar întâmpla dacă avioanele venezuelene ar survola din nou navele americane, Trump a răspuns că Venezuela ar avea „probleme”.

Trump i-a spus generalului său, care stătea lângă el, că poate face orice doreşte dacă situaţia se agravează.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, Trump şi-a intensificat constant eforturile de combatere a traficului de droguri în America Latină.

Maduro a acuzat SUA că urmăresc „schimbarea regimului prin ameninţări militare”.

Când a fost întrebat despre aceste comentarii, Trump a răspuns: "Nu discutăm despre asta”, dar a menţionat ceea ce a numit „alegerile foarte ciudate” din Venezuela. Maduro a depus jurământul pentru al treilea mandat în ianuarie, după alegeri contestate.

Trump a mai afirmat că „drogurile curg” în SUA din Venezuela şi că membrii Tren de Aragua – un grup interzis ca organizaţie teroristă în SUA – sunt de acolo.