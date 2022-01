Peste 500 de manifestanți au pornit într-un marș uriaș, pregătiți cu vuvuzele, steaguri și zeci de mesaje antirestricții, adresate autorităților. Aceștia strigă la unison că guvernul nu se mai oprește din a impune măsuri absurde, menite să le îngrădească libertățile, relateaza Realitatea PLUS.

Mulțimea revoltată cere demisia președintelui Emmanuel Macron.





It’s Saturday so Paris takes to the streets for another weekend protest against COVID law. From today👇🏼 pic.twitter.com/DaXlxCUR7P

De la protest nu au lipsit nici forțele de ordine, care au flancat mulțimea revoltată. Mai mult, jandarmii s-au infiltrat chiar printre manifestanți.

Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii, care păreau depățiți de situație, în fața numărului uriaș de oameni.

Clashes between Anti-Vax passport protesters and police in Paris. The police were moving the group off the street as their allotted time for protest has ended.#HappeningNow pic.twitter.com/QeSdjDvqaL