Mii de oameni s-au strâns în centrul Barcelonei în semn de solidaritate cu oamenii din Fâșia Gaza și situația dramatică în care se află aceștia.

Inițial, protestatari au manifestat pașnic, însă situația degenerat, iar la un moment dat aceștia au dat foc mai multor pubele din plastic, provocând un incendiu major.

Imediat, polițiștii antirevoltă care se aflau la fața locului au intervenit în încercarea de a-i dispesa pe prostestatarii violenți, în timp ce pompierii au stins flăcările uriașe care se vedeau de la zeci de metri distanță.