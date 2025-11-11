Manifestația are ca scop tragerea la răspundere a autorităților pentru lipsa de reacție în fața violenței domestice, mai ales în cazurile în care victimele cer ajutor și există un istoric clar de abuz.

Un caz care putea fi prevenit

Pe 8 noiembrie 2025, o femeie din Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit. Potrivit reprezentanților organizațiilor feministe, victima ceruse protecție în repetate rânduri. Aceasta avea un ordin de protecție provizoriu, urmat de unul valabil șase luni. Cu toate acestea, agresorul a continuat să o hărțuiască, să o sechestreze și să o agreseze sexual.

Poliția și Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele nu au dispus reținerea bărbatului și nici alte măsuri preventive, deși existau dovezi privind pericolul iminent.

Acesta este al 51-lea caz de femicid din ultimele unsprezece luni, ceea ce înseamnă că, în medie, o femeie este ucisă în fiecare săptămână în România.

Reacțiile autorităților: tăcere și investigații în curs

După apariția cazului în presă și valul de reacții publice, Ministerul de Interne și Parchetul General au anunțat că analizează situația și posibilele erori procedurale ce ar fi permis tragedia. Deocamdată însă, nu există asumări directe ale responsabilității și nici informații clare privind sancțiuni în rândul celor care aveau obligația de a proteja victima.

Organizațiile civice reclamă că autoritățile se rezumă prea des la anchete interne și comunicate vagi, fără măsuri reale și imediate care să prevină noi tragedii.

„Violența este tolerată, iar victimele sunt blamate”

Organizatorii protestului critică dur instituțiile statului pentru tolerarea violenței de gen și pentru perpetuarea unei culturi a blamării victimei. În mesajul public transmis pe Facebook, Centrul FILIA subliniază:

„Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puțin. Luptăm până când toate femeile și fetele sunt în siguranță.”

Discriminarea pe criterii sociale, economice sau etnice agravează vulnerabilitatea femeilor care caută ajutor, atrag atenția activiștii:

„Femeile rome, sărace sau considerate «nede­mne de protecție» sunt cel mai adesea ignorate. Asta le pune în și mai mare pericol.”

Cereri clare către Guvern și Parlament

Centrul FILIA solicită:

- adoptarea de urgență a proiectului de lege privind prevenirea femicidelor

- evaluare obligatorie a riscului în toate cazurile de violență domestică

- măsuri preventive ferme împotriva agresorilor

- finanțare adecvată a serviciilor de sprijin

- formare obligatorie pentru polițiști, procurori, judecători și personalul medical

- transparență în raportarea datelor privind violența de gen

- educație despre consimțământ și egalitate în școli

- consultarea experților independenți și a ONG-urilor în elaborarea politicilor publice.

„Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat. Iar acest eșec este criminal.”