Sunt cel puțin 2 lucruri pe care trebuie să le lămurească Alex Florența, cel care vine acum și se leagă de acest caz absolut înfiorător, potrivit Realitatea Plus.

În primul rând, atunci când s-a emis un ordin de protecție provizoriu ca urmare a primei agresiuni pe care a suferit-o victima, parchetul trebuia să meargă în instanță și să confirme acest ordin de protecție, ceea ce nu s-a întâmplat.

Din informațiile jurnaliștilor, procurorul local a considerat că nu există elemente pentru a fi emis un astfel de ordin de protecție.

În cea de-a doua situație când femeia, după ce s-a războit singură în instanță împotriva criminalului, a fost apoi răpită și violată, iar când cazul a ajuns din nou la același parchet, procurorul a întocmit un dosar penal, dar a considerat că individul nu trebuie să fie reținut, pentru că ar fi pus la dispoziție niște înregistrări.

Bărbatul a înregistrat-o pe victimă în timpul actului sexual și se pare că în acest fel procurorul a considerat că nu a fost forțată, deci i-a dat dreptate criminalului.

Pentru aceste două lucruri, procurorul-șef Alex Florența ar trebui să răspundă, pentru că această nenorocire care s-a întâmplat este în gospodăria domniei sale. În acest timp, parchetul pe care îl conduce Alex Florența se ocupă cu alte dosare, care au însă impact politic, nu la nivel social.

Mama cu trei copii a fost ucisă de soț chiar dacă avea ordin de protecție împotriva lui. Totul s-a întâmplat în Teleorman, iar femeia a fost înjunghiată în plină stradă. Bărbatul a atacat-o, deși aceasta ținea în brațe copilul cel mic, în vârstă de trei ani.

Odată cu apariția copiilor, viața a devenit un coșmar pentru Mihaela. Femeia de 26 de ani era bătută cu bestialitate de soț, așa că într-o zi, în urmă cu două luni, şi-a luat fiul cel mic și a decis să plece.

Chiar de ziua ei onomastică, în fața bisericii din localitatea Beciu, în timp ce își ținea băiețelul de trei ani în brațe, Mihaela a fost înjunghiată cu sălbăticie de peste 15 ori chiar de soțul său. Femeia avea inclusiv ordin de protecție față de bărbat.

Imediat după crimă, bărbatul a fugit, lăsându-și fosta soție într-o baltă de sânge alături de copilul lor. Potrivit autorităților, bărbatul s-ar fi dus acasă, acolo unde a încercat să-și pună capăt zilelor. Criminalul se află acum în spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.

Comunicatul Procurorului General

„Control dispus de procurorul general al PÎCCJ la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Justiție a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025.

Controlul vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție.

Concluziile și măsurile dispuse vor fi aduse la cunoștința publicului”, informează comunicatul Procurorului General.