Amenințările nucleare ale Rusiei au rămas constante în ultimul an de la declanșareea războiului din Ucraina, de la cel mai înalt nivel - direct de la Putin, dar și pe canalele principale de media ruse. Ultima este și cea mai periculoasă, fiind emisă chiar de la televiziunea de stat rusă condusă de Ministerul Apărării al lui Serghei Șoigu.

Propagandiștii Kremlinului au cerut acum, direct, detonarea unei bombe atomice lângă România, nu la fel ca la Hiroshima, ci „mică”, de 20 de ori mai „slabă”, unde „nu trăiește aproape nimeni”. Ceea ce face amenințarea de acum, cu bomba nucleară tactică, mult mai îngrijorătoare față de cele de până acum.

Scenele de la televiziunea de stat rusă au fost difuzate pe rețelele sociale de Anton Gherașenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei. Gherașenko spune că s-a discutat despre folosirea armelor nucleare în Transcarpatia, regiunea din vestul Ucrainei, delimitată de granițe NATO și UE, regiune ce are graniță cu țara noastră. Au fost prezentate și nouă rute terestre, drumuri, poduri și tuneluri ce trebuie distruse cu o bombă nucleară de 1, 2 sau 3 kilotone, de 20 de ori mai slabă decât cea folosită la Hiroshima, pe 6 august 1945, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În plus, s-a mai susținut că regiunea nu ar fi prea populată și că detonarea bombei nu ar afecta prea mulți oameni.

„Există însă un teritoriu (n.red în Ucraina) care e aproape lipsit de populație. Mă refer la Transcarpatia, care leagă Polonia de vestul Ucrainei. Acolo sunt nouă rute terestre, drumuri, poduri, tunele și așa mai departe, într-o zonă în care aproape nimeni nu mai locuiește.

Și nu vorbim aici de explozia unei bombe de 20 de kilotone, cât a fost la Hiroshima și Nagasaki, ci la una de 1, 2 sau 3 kilotone. O astfel de bombă poate distruge serios lucruri pe care armele convenționale nu le pot distruge”, a spus unul dintre invitații la emisiunea de la televiziunea Ministerului rus al Apărării - Zvezda.

Cel care a făcut propunerea a insistat spunând că „în regiune nu trăiește aproape nimeni și va fi o bombă mică”.

